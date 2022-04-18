Донецк, , 15:19 — REGNUM Вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Луганское в Донецкой Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Луганского со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 14:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде (ст. 357 УК РФ) из-за обстрелов города Счастье в ЛНР со стороны ВСУ.