Москва, 18 апреля 2022, 15:29 — REGNUM За две недели через Госуслуги подано более 200 тыс. заявлений на запись в первый класс, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Сервис был разработан Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».
«Мы выполняем поручение Президента и расширяем список услуг, которые россияне могут получить онлайн. Сервис по дистанционной подаче заявления на запись в 1 класс показал свою востребованность. К нему подключились 52 региона. За две недели через портал Госуслуг подано более 200 тысяч заявлений. Планируем, что до конца года другие субъекты также обеспечат доступ к услуге жителей своих территорий. Техническую возможность Минцифры обеспечило всем», — сказал Дмитрий Чернышенко.
В прошлом году первоклассников было более 1,9 млн человек, в этом году ожидается около 2,5 млн детей.
В этом году на Госуслугах была реализована функция, позволяющая заранее предзаполнить заявление на запись ребенка в 1 класс. Родители могли до 1 апреля ввести все нужные данные в форму, сохранить ее в личном кабинете и в нужный момент отправить заявление. Это позволило не тратить лишнее время, что очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс — очередность подачи заявления.
На данный момент к сервису подключились: Санкт-Петербург, Рязанская, Саратовская, Архангельская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, Липецкая, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Костромская, Челябинская, Свердловская, Смоленская, Оренбургская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Новгородская, Белгородская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Тверская и Магаданская области, Хабаровский, Красноярский, Краснодарский, Алтайский, Приморский край, Республики Алтай, Мордовия, Дагестан, Татарстан, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Карелия, Тыва, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия, Чувашская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.
В Барнауле, согласно прогнозным данным, 1 сентября 2022 года приступят к обучению около 10 тысяч первоклассников.
«Если говорить в сравнении, то мы ожидаем примерно то же количество, что и в 2021 году. На барнаульцев придётся 90% и примерно 10% — приезжие», — пояснила заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.
Высокую оценку нововведению корреспонденту
ИА REGNUM дала депутат Барнаульской городской думы
«Это реально очень удобно. Многие родители говорят об этом, многие мои знакомые в этом году воспользовались этой возможностью и не стояли в очереди у школы. А предзаполнение — вообще правильное решение».
Напомним, подать заявление в школу по месту регистрации через Госуслуги можно до 30 июня, в любую другую — с 6 июля по 5 сентября. При заполнении формы жители регионов могут указать положенные семье льготы. После подачи онлайн-заявления нужно будет представить документы в выбранное учебное заведение. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах после завершения приема заявлений и издания школой распорядительного акта.
Повышение качества и удобства госуслуг, а также увеличение количества госуслуг, которые можно получить онлайн — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика». Так, благодаря нацпроекту, к 2024 году 200 массовых госуслуг можно будет получать в электронном виде без лишних походов по учреждениям.