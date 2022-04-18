Москва, 18 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. За две недели через Госуслуги подано более 200 тыс. заявлений на запись в первый класс, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Сервис был разработан Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика».

torange.biz Первоклассники с родителями

«Мы выполняем поручение Президента и расширяем список услуг, которые россияне могут получить онлайн. Сервис по дистанционной подаче заявления на запись в 1 класс показал свою востребованность. К нему подключились 52 региона. За две недели через портал Госуслуг подано более 200 тысяч заявлений. Планируем, что до конца года другие субъекты также обеспечат доступ к услуге жителей своих территорий. Техническую возможность Минцифры обеспечило всем», — сказал Дмитрий Чернышенко.

В прошлом году первоклассников было более 1,9 млн человек, в этом году ожидается около 2,5 млн детей.

В этом году на Госуслугах была реализована функция, позволяющая заранее предзаполнить заявление на запись ребенка в 1 класс. Родители могли до 1 апреля ввести все нужные данные в форму, сохранить ее в личном кабинете и в нужный момент отправить заявление. Это позволило не тратить лишнее время, что очень важно, так как основной приоритет при записи в первый класс — очередность подачи заявления.

На данный момент к сервису подключились: Санкт-Петербург, Рязанская, Саратовская, Архангельская, Ивановская, Калининградская, Кемеровская, Липецкая, Пензенская, Псковская, Тамбовская, Томская, Тюменская, Владимирская, Воронежская, Нижегородская, Костромская, Челябинская, Свердловская, Смоленская, Оренбургская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Новгородская, Белгородская, Мурманская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Тверская и Магаданская области, Хабаровский, Красноярский, Краснодарский, Алтайский, Приморский край, Республики Алтай, Мордовия, Дагестан, Татарстан, Адыгея, Северная Осетия-Алания, Карелия, Тыва, Бурятия, Марий Эл, Саха (Якутия), Хакасия, Чувашская Республика, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Барнауле, согласно прогнозным данным, 1 сентября 2022 года приступят к обучению около 10 тысяч первоклассников.

«Если говорить в сравнении, то мы ожидаем примерно то же количество, что и в 2021 году. На барнаульцев придётся 90% и примерно 10% — приезжие», — пояснила заместитель председателя комитета по образованию Барнаула Наталья Михальчук.

Высокую оценку нововведению корреспондентуИА REGNUM дала депутат Барнаульской городской думы VI—VII созывов, председатель комитета по социальной политике, сопредседатель ОНФ в Алтайском краеМарина Понкрашёва:

«Это реально очень удобно. Многие родители говорят об этом, многие мои знакомые в этом году воспользовались этой возможностью и не стояли в очереди у школы. А предзаполнение — вообще правильное решение».

Напомним, подать заявление в школу по месту регистрации через Госуслуги можно до 30 июня, в любую другую — с 6 июля по 5 сентября. При заполнении формы жители регионов могут указать положенные семье льготы. После подачи онлайн-заявления нужно будет представить документы в выбранное учебное заведение. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах после завершения приема заявлений и издания школой распорядительного акта.

Повышение качества и удобства госуслуг, а также увеличение количества госуслуг, которые можно получить онлайн — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика». Так, благодаря нацпроекту, к 2024 году 200 массовых госуслуг можно будет получать в электронном виде без лишних походов по учреждениям.