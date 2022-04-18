Кишинёв, , 15:18 — REGNUM Молдавия не будет оказывать военную помощь Украине. Об этом 18 апреля сообщила журналистам молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

Главу правительства попросили прокомментировать сообщения украинских СМИ, что Кишинёв отказался предоставить киевскому режиму истребители МИГ-29.

«Что касается военной помощи, то есть более обеспеченные страны, с более устойчивой экономикой, способные предоставить такую помощь», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что Молдавия сосредоточилась на гуманитарной помощи украинским жителям. Также молдавские банки соблюдают антироссийские санкции. Гаврилица отказалась подтвердить или опровергнуть сообщения, что Киев обращался к Кишинёву за военной помощью.

Напомним, власти Молдавии о нейтральной позиции заявили с начала Россией спецоперации по денацификации Украины. При этом в стране запретили ретрансляцию новостей российских каналов, а русскоязычные каналы штрафуют за «необъективное» освещение конфликта на Украине. В апреле в Молдавии ввели штрафы за демонстрацию георгиевской ленты и использование символов поддержки спецоперации. Запрета на распространение агитации киевского режима нет.