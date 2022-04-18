Москва, , 15:17 — REGNUM Дело ведь не в том, что Россия может запретить ввоз пищевых ингредиентов автотранспортом из Европы. Кроме автотранспорта вариантов, как их ввозить, и нет, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Рожанская.

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«Можно было бы например, паромными перевозками грузов из Германии, но после введения санкций паромные операторы приостановили деятельность в России.

И границы Россия не закрывает, не запрещает проезд фур, принадлежащих российским и белорусским перевозчикам на территории Евросоюза.

А не откажутся ли зарубежные транспортные компании осуществить доставку? Не говоря уже о рисках для зарубежных поставщиков, которые вообще могут отказаться от сотрудничества, про очереди на границе, про проблемы с оплатой и так далее.

Так что, тут вопрос не в том, чтобы не закрывать въезд фурам из Европы или не в том, чтобы не запретить ввоз пищевых ингредиентов. Это скорее частные случаи.

Проблема глобальна. И пока политическая ситуация не изменится, не возобновится нормальная работа банковского сектора, логистики, и не будет понятно, как на практике работать в условиях уже действующего пакета санкций, дальнейшие шаги и действия существенно не облегчат ситуацию для бизнеса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, производители продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз на территорию страны пищевых ингредиентов фур из Европы.

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