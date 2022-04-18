Джакарта, , 15:17 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 559 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По состоянию на 18 апреля в Индонезии выявлено 6 040 432 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 7831 житель Индонезии. Всего коронавирусом в стране переболели 5 833 560 человек.

В период с 17 по 18 апреля 2022 года от COVID-19 в Индонезии умерли 37 человек. Всего эпидемия унесла жизни 155 903 человек в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Анак Кракатау в Индонезии извергался семь раз в течение апреля 2022 года.

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