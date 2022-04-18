Владимир, , 15:17 — REGNUM Депутаты Государственной думы, представляющие Владимирскую область, отчитались о доходах за 2021 год. Самый большой и самый маленький доход получили депутаты из «Единой России», вторым по размеру заработка оказался представитель КПРФ.

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Григорий Аникеев (ЕР) заработал за 2021 год 490 млн 44 тыс. 575 рублей (в 2020-м – 2 млрд 733 млн рублей). Он задекларировал шесть земельных участков, два жилых дома, два жилых помещения, квартиру, нежилое помещение и баню. Также ему принадлежат автомобили Hammer H2, Mersedes-Benz G63 AMG, грузовик Skania, мотоцикл КТМ 500 ЕХС, три моторных лодки, вертолёт, два автомобиля медицинской службы, вездеходный транспортер, полуприцеп медицинской службы, прицеп для перевозки водной техники и грузов, прицеп для перевозки катера. У ребёнка Аникеева в пользовании находится квартира.

Игорь Игошин (ЕР) в декларации указал доход в 30 млн 754 тыс. 447 рублей. При этом у депутата нет своей недвижимости или автомобилей. В безвозмездном пользовании у депутата – две квартиры, у его детей в пользовании – тоже.

Алексей Говырин (ЕР, Владимирская и Ивановская области) заработал 2 млн 414 тыс. 293 рубля, его супруга – 12 млн 251 тыс. 399 рублей. Депутату принадлежит только доля квартиры, его супруге – земельный участок, жилой дом, три квартиры, два нежилых помещения, автомобили Volvo ХС 60 и Toyota Land Cruiser 200, а также специализированный прицеп для перевозки водной техники. В безвозмездном пользовании у депутата находится земельный участок под жилую застройку и жилой дом, у одного из детей Говырина – участок земли под застройку, жилой дом и квартира. Ещё двум детям принадлежат доли квартиры.

Роман Лябихов (КПРФ, Владимирская, Ивановская, Костромская, Ярославская области) заработал 128 млн 279 тыс. 635 рублей, его супруга – 15 млн 291 тыс. 886 рублей. Депутату принадлежат шесть земельных участков, два жилых дома, две части двух жилых домов и два нежилых помещения, его супруге – два участка земли, пять квартир, три машиноместа, восемь нежилых помещений и четыре нежилых здания. Ещё одна квартира находится у депутата в безвозмездном пользовании.

Николай Бурляев («Справедливая Россия – За правду», Владимирская, Ивановская, Ярославская, Астраханская области и Калмыкия) указал доход в 3 млн 369 тыс. рублей, его супруга — 821 тыс. 838 рублей. Депутату принадлежит земельный участок для дачного пользования площадью 1500 кв. метров и автомобиль Volkswagen Touareg, его супруге — два земельных участка, жилой дом, квартира, гараж, баня и автомобиль Volkswagen Passat. В безвозмездном пользовании у них находится квартира площадью 105,4 кв. метра.