Новосибирск, , 15:16 — REGNUM Сибирская генерирующая компания составила рейтинг управляющих организаций и ТСЖ Новосибирска, которые задолжали за отопление и горячую воду. Общая задолженность за 2021 год составила более 250 млн рублей, уточнили в СГК.

Горячая вода

Среди злостных неплательщиков: УК «Новый город» (10,7 млн рублей); УК «СибДом» (6,4 млн рублей); УК «ВСЕ ДОМА» (5,3 млн рублей); УК «Мастер-Дом» (4,9 млн рублей) и УК «Огни Сибири» (3,6 млн рублей).

В СГУ отметили, что по сравнению с 2020 годом задолженность жилищных организаций выросла на 45,9%.