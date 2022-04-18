Москва, 18 апреля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Отношение жителей РФ к доллару стало более противоречивым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ у большей части населения нет сбережений в наличной иностранной валюте.

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«Не думаю, что из-за постепенной отмены ограничений на валютном рынке будет резкий рост спроса на наличную валюту, — сказал Ковригин. — Все эти меры, введённые ранее, позволили не допустить обвала рубля из-за паники. Сейчас панические распродажи рубля уже уходят в прошлое. Отношение к доллару у населения стало более противоречивым – американская валюта уже неоднократно демонстрировала коварный возврат к курсам до начала панических скупок. Так было и в 2014 году, и 2022-м. Те, кто купил доллары на исторических максимумах в условиях паники, понесли немалые потери. Поэтому очередей в валютных обменниках мы не увидим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с 18 апреля и по 9 сентября текущего года российские банки вновь получили право продавать гражданам РФ наличную валюту.