Счастье, ЛНР, , 15:13 — REGNUM Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде (ст. 357 УК РФ). Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба СК.

Эмблема СК РФ

По данным следователей ВСУ и другие украинские воинские формирования с конца февраля регулярно открывали огонь из различных типов вооружения по жилым кварталам города Счастье в ЛНР. Целью преступников, считают в СК, было полное уничтожение русских и русскоговорящего населения.

Отмечается, что жертвы атак не принимали участия в военных действиях. В результате агрессии есть погибшие, ранения различной степени тяжести получили сотни жителей. Оказались разрушены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения.