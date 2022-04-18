Никосия, 18 апреля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Предположения о том, что Россия намерена признать самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) или открыть там консульство опроверг российский посол на Кипре Станислав Осадчий, сообщает 18 апреля РИА Новости.

DinzyFinzy Никосия. Кипр

Дипломат прокомментировал сообщения «о чуть ли не признании Россией ТРСК», которые появились греческом интернет-издании pronews. gr и газете «Катимерини». Он подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности.

«Позиция Российской Федерации по кипрскому урегулированию на основе резолюций СБ ООН остается неизменной. Россия не намерена признавать какие-либо иные власти, кроме официальных властей Республики Кипр», — заявил посол.

Он добавил, что российская сторона вместе с властями Кипра прорабатывает вопрос об улучшении помощи гражданам РФ, которые проживают на территориях, не в полной мере находящихся под эффективным контролем Никосии.

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