Москва, , 15:12 — REGNUM Законопроект о праве пассажиров с детьми и инвалидов при покупке авиабилетов через электронные информационные системы бесплатно выбрать места внесли в Госдуму депутаты во главе с Риммой Баталовой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас не предусмотрена безусловная обязанность перевозчика усаживать ребенка в возрасте от 2 до 12 лет на соседнее место рядом с родителем или иным совершеннолетним лицом, вместе с которым и под надзором которого он совершает перелет. Фактически авиакомпании побуждают родителей нести дополнительные расходы для гарантированного совместного с ребенком размещения на борту воздушного судна путем покупки билетов более дорогой ценовой категории, либо активируя опцию выбора мест за плату. Это не более чем зарабатывание денег на страхе родителей за своего ребенка

Законопроект позволит исключить саму возможность возникновения ситуации, при которой пассажиры с детьми или люди с ограничениями возможности здоровья полетят раздельно. Законопроект не затрагивает ситуации покупки билетов и регистрации в аэропорту в день вылета, — покупки билета в системе в последний момент, так как при покупке сразу будет видно наличие мест рядом.

Читайте также: Белоусов рассказал, сколько самолетов уже перевели в российский реестр