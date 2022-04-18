* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, , 15:12 — REGNUM В городе Пуле-Алам, административном центре афганской провинции Логар, неизвестные боевики 18 апреля в 13:00 по местному времени атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

По данным собеседников, что нападение произошло на блокпосте Танги в районе Канджак города Пуле-Алам. Они добавили, что боестолкновение продолжалось около двадцати минут. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Это первое вооруженное нападение на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Логар с момента прихода «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане.