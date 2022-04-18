Самара, , 15:16 — REGNUM Бывшего председателя совета директоров ООО «Самара-Авиагаз» в Самарской области обвинили в сокрытии денег организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Контроль за уплатой налогов Prokuror-kaluga.ru

Сообщается, что согласно данным на конец 2020 года в адрес ООО «Самара-Авиагаз» налоговые органы выставили требования о необходимости уплатить налоги и сборы на сумму свыше 37 миллионов рублей. После этого в связи с невыполнением этих требований в установленные законом сроки были вынесены решения о взыскании соответствующих сумм.

В материалах дела указано, что на счетах предприятия были деньги, необходимые для частичного погашения задолженности.

По версии следствия, обвиняемый сокрыл 25 млн рублей, направив распорядительные письма в адрес головной организации о перечислении денег контрагентам, минуя поступление денежных средств на собственные расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.