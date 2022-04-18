Донецк, 18 апреля 2022, 15:11 — REGNUM Информация о попытках прорыва украинских боевиков с территории «Азовстали» в Мариуполе распространяется киевским режимом для поддержания морального духа ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
Он добавил, что информация о попытках прорыва – это вбросы со стороны Украины, «чтобы поддержать моральных дух солдат на всей Украине».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.