Донецк, 18 апреля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Информация о попытках прорыва украинских боевиков с территории «Азовстали» в Мариуполе распространяется киевским режимом для поддержания морального духа ВСУ. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«Эта информация, если она и была, устаревшая, никаких попыток прорыва априори не может уже быть, потому что мы контролируем полностью периметр этой промышленной зоны: как с земли, так и с воздуха, поэтому просто так у них не получится прорваться, даже если кто-то и хочет, они будут уничтожены. Они это тоже прекрасно понимают», — сказал Басурин.

Он добавил, что информация о попытках прорыва – это вбросы со стороны Украины, «чтобы поддержать моральных дух солдат на всей Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.