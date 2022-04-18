Москва, , 15:10 — REGNUM Санкционное противостояние государств всегда имеет обоюдный эффект для каждой из сторон, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Продукты (сс) CWitte

«Можно провести аналогию с бизнесом, когда конкуренты пытаются выдавить друг друга с рынка, применяя политику демпинга; но есть риск того, что из-за недостаточной финансовой устойчивости или изменения внешних факторов одна или даже обе компании окажутся на грани банкротства.

Поэтому при введении санкций следует руководствоваться, прежде всего, национальными интересами. Для поддержания российских производителей важно обеспечить возможность осуществления текущей деятельности и приемлемый уровень рентабельности.

В этой связи видится нецелесообразным ограничивать ввоз разного рода товаров, включая сырьё и материалы, если их экспорт из Европы в РФ не запрещён.

Кроме того, важно выработать единую позицию по данному вопросу между Россией и Белоруссией, чтобы снизить потери времени из-за задержек автотранспорта на польско-белорусской границе.

Также государству следует оценить возможности импортозамещения по данному направлению, исходя из ресурсной и научно-технологической базы, финансовых затрат и сроков, необходимых для реализации инвестиционных проектов по производству пищевых ингредиентов.

Одновременно с этим компаниям-импортёрам необходимо проводить анализ мирового рынка, искать альтернативных поставщиков для снижения коммерческих рисков через диверсификацию структуры импорта, что является важными составляющими стратегии внешнеэкономической деятельности в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь крупных производителей продуктов питания обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой не запрещать ввоз на территорию страны пищевых ингредиентов фур из Европы.

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