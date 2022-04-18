Рим, , 15:10 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось у премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Отмечается, что симптомы COVID-19 у Драги не проявляются.

Марио Драги 74 года, пост председателя Совета министров Италии он занимает в 13 февраля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Драги заявил, что не собирается оставлять свой пост из-за якобы усталости от конфликтов внутри правящей коалиции.

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