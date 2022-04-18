Москва, 18 апреля, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту проведения 30-летним мужчиной младенцу операции по обрезанию в домашних условиях. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

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«По результатам доследственной проверки Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что названное лицо подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Кроме того, отмечается, что, по информации следователей, 17 апреля указанный мужчина в квартире в Тимирязевском районе Москвы провел мальчику 2022 года рождения хирургическую операцию, после чего у ребенка резко ухудшилось состояние здоровья и в данный момент он находится в одной из городских больниц в состоянии комы.

Помимо этого, добавляется, что следователи выясняют, имел ли этот мужчина лицензию на осуществление медицинской деятельности и ведут установление всех причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что месячный мальчик попал в одну из больниц Москвы после проведения ему на дому операции обрезания.