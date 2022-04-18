Рыбинск, Ярославская область, , 15:09 — REGNUM В Ярославской области партия «Справедливая Россия — За Правду» выдвинула на пост мэра Рыбинска муниципального депутата Александра Бокарева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении партии.

Рыбинск Rybinsk.ru

Региональная конференция «Справедливой России» состоялась 18 апреля. За кандидатуру Бокарева проголосовало большинство делегатов.

Александр Бокарев участвовал в нескольких избирательных кампаниях от партии. В настоящее время он является депутатом Судоверфского сельского поселения Рыбинского района. В 2018 году Бокарев претендовал на пост мэра Ярославля, заявив свою кандидатуру на конкурс на пост мэра. Но тогда главой Ярославля был избран Владимир Волков.

Интересно, что один из влиятельных справедливороссов в регионе, депутат Госдумы и экс-губернатор Анатолий Лисицын публично поддержал соперника Бокарева — действующего и. о. мэра Рыбинска Дмитрия Рудакова. Рудакова также поддерживает «Единая Россия».

Досрочные выборы главы Рыбинска пройдут 22 мая.

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