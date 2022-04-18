Чебоксары, , 15:09 — REGNUM В Чувашии произошёл несчастный случай во время охоты. Об этом сообщает 18 апреля управление МЧС по республике.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

ЧП произошло 16 апреля на реке Кубня возле деревни Амалыково Янтиковского района.

«Во время охоты сорвался с берега и утонул 61-летний житель города Чебоксары», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, которую приводит управление, причиной стало несоблюдения мер безопасности при нахождении у реки.

Отметим, что это не первый несчастный случай на воде в Чувашии с начала года. Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в пруду деревни Ердово Чебоксарского района утонул рыбак, его тело извлекли спасатели.

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