Чебоксары, 18 апреля, 2022, 15:09 — ИА Регнум. В Чувашии произошёл несчастный случай во время охоты. Об этом сообщает 18 апреля управление МЧС по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Охота

ЧП произошло 16 апреля на реке Кубня возле деревни Амалыково Янтиковского района.

«Во время охоты сорвался с берега и утонул 61-летний житель города Чебоксары», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, которую приводит управление, причиной стало несоблюдения мер безопасности при нахождении у реки.

Отметим, что это не первый несчастный случай на воде в Чувашии с начала года. Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в пруду деревни Ердово Чебоксарского района утонул рыбак, его тело извлекли спасатели.

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