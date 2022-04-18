Баку, , 15:08 — REGNUM Объем товарооборота между Азербайджаном и Россией за первых три месяца 2022 года составил более $631 млн, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

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По данным ведомства, в Россию за указанный период было экспортировано азербайджанских товаров на $155 млн. Это больше, чем в прошлом году на 14,7%.

В Азербайджан из РФ поступило товаров на $476 млн. Это превышает объем товаров в сравнении с отчетным периодом прошлого на 5,8%. Из общего объёма импорта в Азербайджан на Россию пришлось 16,27%.

Напомним, по итогам 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Россией составил почти $3 млрд. Это было больше, чем в 2020 на 12,1%.