Москва, , 15:08 — REGNUM Рынок аренды коммерческой недвижимости не сильно пострадает от ухода ряда западных компаний из России. Об этом 18 апреля заявил эксперт в сфере аренды и продажи недвижимости Алексей Бондаренко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эксперт отметил, что место американских и европейских компаний быстро займут российские, которые также будут нуждаться в аренде помещений. Более того, уже сейчас намечается рост спроса на коммерческую недвижимость со стороны предпринимателей из Азии.

«Уйти с рынка будет легко, а вернуться сложнее. Потому что их долю займут. Все будет зависеть от ситуации. Тем более, мы говорим про западные компании, но есть компании из других стран, которые активизировались. У нас недавно была компания из Индии, которая хорошую недвижимость арендовала. Еще компания, которая занимается зернами для кофе арендовала помещение», — сказал Бондаренко.

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