Ростов-на-Дону, 18 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Жителей Ростовской области предупредили о перебоях теле- и радиовещания, которые продлятся с 18 по 24 апреля. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС), передаёт ИА REGNUM.

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Так, к примеру, согласно графику, утром 18 апреля перебои с подачей теле- и радиосигналов наблюдались в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Каменске-Шахтинском. 19 апреля временные отключения теле- и радиовещания ожидаются в поселке Матвеев Курган, на хуторе Савдя и в селе Заветное. 20 апреля часть теле- и радиопрограмм будут недоступны в Красном Сулине, селе Ремонтном, на хуторе Земцов.

В дни временного отключения телерадиоканалов на станциях будут проводить «профилактические или другие плановые работы». Однако работы будут перенесены в случае плохой погоды.