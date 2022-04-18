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«Судьба советских памятников»
«Талибан»* заявил о предотвращении контрабанды 240 овец в Пакистан
*запрещённая в России организация
Кабул,
18 апреля 2022, 15:07 — REGNUM Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия сообщили, что они предотвратили контрабанду овец в Пакистан.
Романовская овца
Yarregion.ru
Информационное агентство «Бахтар» сообщило, что 240 голов мелкого рогатого скота должны были быть контрабандой вывезены в Пакистан из уезда Данд-ва-Патан провинции Пактия.
Сообщается, что ежедневно в Иран и Пакистан контрабандным путём вывозятся тысячи голов скота.
История вопроса
Незаконное пересечение границы товарами и ценностями наносит ущерб экономике. Некоторые страны, в которых контрабандные потоки являются частью дохода как населения, так и политической элиты не заинтересованы в борьбе с этим незаконным явлением.
Реальная борьба с нелегальными товарными потоками начинается в следующих случаях: при переделе сфер влияния, перераспределении ресурсов от одних элитных групп к другим, при обострении межгосударственных отношений, при увеличении угрозы безопасности и так далее.