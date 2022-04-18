* запрещённая в России организация

Кабул, 18 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Пактия сообщили, что они предотвратили контрабанду овец в Пакистан.

Yarregion.ru Романовская овца

Информационное агентство «Бахтар» сообщило, что 240 голов мелкого рогатого скота должны были быть контрабандой вывезены в Пакистан из уезда Данд-ва-Патан провинции Пактия.

Сообщается, что ежедневно в Иран и Пакистан контрабандным путём вывозятся тысячи голов скота.