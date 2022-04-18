Тюмень, , 15:07 — REGNUM В Тюменском областном суде не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей по уголовному делу в отношении Виталия Б., который обвиняется в жестоком убийстве девятилетней школьницы Насти М. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Убийство Mate Marschalko

Следующее судебное заседание, на котором продолжится процедура отбора присяжных, состоится 12 мая 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM по данным следствия, 30 июня 2021 года Виталий Б. на площадке первого этажа жилого дома по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую ему малолетнюю девочку Настю М., обманом заманил школьницу к себе в арендованную квартиру, где совершил её убийство с особой жестокостью. По уголовному делу выполнен исчерпывающий объём следственных действий. Виталий Б. заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей

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