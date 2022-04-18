Калуга, , 15:19 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 18 апреля привит от ковида 635 тыс. 861 человек. Из них полностью прошли вакцинацию 606 тыс. 219 граждан, в том числе ревакцинировано первым компонентом — 104 тыс. 742 жителя области, завершили ревакцинацию 97 тыс. 239 человек. Коллективный иммунитет от новой коронавирусной инфекции составляет 44,9%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период прививочной кампании в Калужскую область поступило 691 тыс. 467 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции (512 тыс. 138 комплектов Спутник V, 132 тыс. 064 Спутник Лайт, 35 тыс. 720- ЭпиВакКорона, 11 тыс. 545 – КовиВак). В настоящее время в 50 стационарных и 17 мобильных пунктах имеются в достаточном количестве вакцины Спутник V, ЭпиВакКорона, Ковивак. Регулярно проводятся прививки в крупных торговых центрах Калуги и Обнинска. 74 мобильные прививочные бригады вакцинируют трудовые коллективы на предприятиях, а также прививают маломобильных граждан и лиц старше 60 лет на дому.

Записаться на прививку и на ревакцинацию можно в поликлинике по месту жительства, на портале Госуслуг, а также по телефону Единой регистратуры Калужской области по номеру «122». Вакцинация против COVID-19 по-прежнему актуальна!», — отметили в региональном минздраве.

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