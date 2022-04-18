Новосибирск, , 15:06 — REGNUM В Новосибирске завершена надвижка пролётных строений четвёртого моста через русло реки Обь, идёт сооружение пилона на правом берегу, в левобережной части города развёрнут широкий фронт работ. Об этом сообщила пресс-служба Группы «ВИС».

Мост в Новосибирске Пресс-служба Группы «ВИС»

«Левобережная эстакада — основа шестиполосной дороги, которая примет потоки автомобилей с улиц Станционной, Широкой и Станиславского, а также площадей Энергетиков и Труда. Здесь завершено строительство 17 из 24 опор эстакады, смонтировано более 4000 тонн металлоконструкций, выполняется бетонирование плит проезжей части, — уточнили в компании. — Одновременно продолжается строительство 5 из 6 эстакадных съездов».

Напомним, что новый мост соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу, обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».