Джакарта, 18 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо пода декларацию о доходах Комиссии по искоренению коррупции, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Согласно полученной информации, состояние человека номер один в Индонезии достигло 71,4 млрд индонезийских рупий ($4,9 млн), что примерно на 7,8 млрд рупий больше, чем в отчете за предыдущий год.

Президент Индонезии сообщил о владении 20 земельными участками и зданиями общей стоимостью 59,4 млрд индонезийских рупий ($4 млн).

Джоко Видодо также владеет семью автомобилями и одним мотоциклом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии сообщило, что лидеры стран Юго-Восточной Азии и президент США Джо Байден встретятся в контексте специального саммита АСЕАН — США 12–13 мая 2022 года.

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