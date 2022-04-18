* Талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 15:03 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили проведение совместной церемонии выпуска студентов и студенток в афганской провинции Газни. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

Накануне, 17 апреля, 700 выпускников университета Газни должны были отпраздновать церемонию выпуска, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили выпускницам присутствовать на празднике.

Согласно источникам, радикалы заявили, что проведут отдельную церемонию для выпускниц, на которой будут присутствовать только преподаватели.

17 апреля состоялась церемония вручения дипломов, на которой присутствовало 430 выпускников мужского пола. Церемонию выпуска для студенток планируется провести отдельно во вторник, 19 апреля.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие правила для вузов, и студенты мужского и женского пола обучаются раздельно.