Москва, , 15:03 — REGNUM Общественный проект «За права соотечественников», предназначенный для помощи жертвам русофобии за рубежом, запустила Ассоциация юристов России (АЮР). Об этом сообщил председатель АЮР Сергей Степашин.

Русофобия Mirtesen.ru

В ходе пресс-конференции он рассказал, что проект запущен при поддержке МИД РФ. По словам Степашина, защита прав и свобод будет способствовать социальной стабильности.

«Мы будем оказывать бесплатные юридические консультации, предоставлять правовую информацию. Юристы смогут помогать в составлении заявлений и других документов правового характера», — сказал председатель АЮР.