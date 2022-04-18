Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. На сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) в Ленинградской области не повлияет дефицит белой офисной бумаги. Об этом 18 апреля сообщила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Мы можем смело сказать, что у нас в Ленинградской области бумагой все пункты обеспечены. То есть мы позаботились об этом заранее. Поэтому всё пройдёт в штатном режиме», — отметила Реброва.

В этом году в Ленобласти ЕГЭ планируют сдавать 5869 человек. Из них 495 человек – выпускники прошлых лет. На экзамен по русскому языку отправятся 96,5% от всего количества сдающих, на базовую математику — 52%, а на профильную – 43%.

Самым популярным дополнительным экзаменом у региональных выпускников остаётся ЕГЭ по обществознанию. В этом году его сдают 38% учащихся. Затем идут биология и физика. Реброва отметила, что выросло количество сдающих информатику, до 15,3%.

При этом экзамен по информатике проводится на компьютерах, а проверка осуществляется в техническом формате. Таким образом, он не нуждается в большом количестве бумажных носителей.

Отметим, что в этом году государственный итоговый экзамен пройдёт при соблюдении требований эпидобстановки. В кабинетах будут размещать по 15 человек (50% от наполняемости). На входе будут измерять температуру, а во время самого экзамена необходимо использовать средства индивидуальной защиты.