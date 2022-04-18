Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался снос самого большого павильона выставочного центра «Ленэкспо» в Гавани на Васильевском острове.

Елена Молчанова ИА REGNUM Павильон «Ленэкспо»

Как передает 18 апреля издание «Фонтанка», в настоящий момент сносится самый большой павильон №6, в плане напоминающий лезвие стрелы, увенчанной стелой с шаром. Здание было возведено в 1990 году.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что работы по сносу зданий «Ленэкспо», несколько павильонов которого на время пандемии были переоборудованы в полевой инфекционный госпиталь, начались весной 2022 года, первой была демонтирована станция Морской авиации послевоенной постройки.

Напомним, на месте снесенного выставочного комплекса будет возведен жилой комплекс. Он будет состоять из восьми корпусов высотой от 5 до 17 этажей, часть из которых будут комфорт-класса. На территории также появится десятиэтажное здание торгового комплекса с апартаментами. Над проектом будущего комплекса работало архитектурное бюро «Литейная часть – 91».