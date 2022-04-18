Москва, , 15:02 — REGNUM Различные системы защиты российских ресурсов от идущих из-за рубежа кибератак были и есть, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Хакер Johan Viirok

«Сейчас принято решение что DDoS-атаки в перспективе даже зависимо не от санкций, а от самого развития цифровых технологий становится все больше.

Некоторые группы хакеров имеют сверхвысокие заработки и возможности маскировать свои доходы, в том числе на покупки сверхвысокотехнологического оборудования способного обыграть сервера самых крупных и технологических компаний.

Сейчас необходим ресурс, который бы отсеивал DDoS-атаки с очень высокой скоростью и был способен выдерживать длительные мощные нагрузки не только в пиковые моменты, а на регулярной основе.

Самое важное, конечно, же защищать компании имеющие системную значимость для страны, и это не только госкомпании, но и банки, и инфраструктура.

Лучшим решением является обновление оборудования для глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI). Да, оно дорогое, но полностью себя оправдает.

Одновременно с ним получится больше возможности фильтровать онлайн трафик сайтов с запрещённой информацией и лучше обеспечить безопасность российского суверенного интернета.

В принципе, обновление DPI-оборудования было запланировано ещё несколько лет назад, однако качественная защита завязана на скорости реакции или масштабного уведомления о новой атаки для все потенциально возможных списка компаний и возможностью мгновенно промасштабировать защиту для регионов.

Такая защита сейчас будет полезна на национальном уровне», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскомнадзор планирует создать национальную систему защиты защиты российских ресурсов от DDoS-атак, идущих из-за рубежа.

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