Набережные Челны, Татарстан, 18 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Злоумышленники от имени банковских работников вновь обзванивают жителей Татарии и убеждают об атаках на их банковские счета, либо несанкционированных кредитах. На уловки мошенников попались несколько человек, сообщает МВД по РТ.

Metapop.com Мошенник

Жительница города Набережные Челны была напугана телефонными мошенники. Они убедили женщину, что якобы неизвестные лица из Хабаровска пытаются снять с ее счета 550 тыс. рублей и оформить кредит на 300 тысяч. Пообещав помощь, аферисты перевели разговор с 50-летней женщиной в чат одного из мессенджеров. Женщина несколько часов снимала и переводила деньги, постоянно поддерживая связь с лжебанкирами. Они не давали ей возможности обсудить происходящее с близкими и постоянно подсказывали, что от нее требуется. По указаниям преступников пострадавшая перевела на «безопасный счет» свыше 670 тыс. рублей и «застраховала» эти деньги на сумму более 170 тыс. рублей. После этого мошенники прервали с ней связь. Только после звонка в банк женщина узнала от настоящих сотрудников учреждения, что переговоры с ней вели мошенники.

Примерно по аналогичной схеме аферисты обманули еще двух жительниц Набережных Челнов. Одна из них перевела преступникам 500 тыс. рублей, другая — 94 тыс. рублей.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

ИА REGNUM напоминает, пожилых жителей Татарии злоумышленники пугают дефолтом и убеждают поменять деньги.

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