Уфа, 18 апреля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Министерство предпринимательства и туризма создано в Башкирии. Об этом 18 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании республиканского правительства в центре управления регионом.

Russkiydom.su Туризм

По его словам, министерство образовано путем объединения двух государственных комитетов.

«Очень важные задачи стоят перед республикой по развитию мер по предпринимательству и туристической индустрии. Жизнь показывает, что это довольно схожие сферы деятельности, потому что та часть, которую мы пытаемся активизировать в туризме, связана с поддержкой малого бизнеса. Мы создали путем слияния министерство предпринимательства и туризма Башкирии. Это будет большое министерство», — заявил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министром предпринимательства и туризма Башкирии назначен бывший мэр города Сибая Рустем Афзалов.