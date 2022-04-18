Киев, , 14:57 — REGNUM Корень преступного характера современного киевского режима — в тёмной духовности: это такой же дьявольский дух, как тот, что правил германскими нацистами, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 18 апреля, комментируя информацию министерства обороны России.

Пасха Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Ранее в ведомстве сообщили, что киевский режим готовится в пасхальную ночь (23−24 апреля) совершить ряд провокаций с многочисленными жертвами в храмах Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей.

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« Возможность осуществления украинскими военными обстрелов православных храмов или других диверсий в отношении прихожан на праздник Светлого Христова Воскресения у меня не вызывает сомнений. Давно понятно, что корень преступного характера современного украинского режима в тёмной духовности. Это такой же дьявольский дух, как тот, который правил германскими нацистами.

По мере продолжения специальной военной операции, наблюдая, как воюют и, самое главное, как относятся к мирному населению украинские военные, вспоминаю обращение предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата в поддержку этих человеконенавистников, этих нацистов. Бремя лжи, которое легло на нашу в прошлом общую страну после 1991 года, сказывается по-разному. По-своему оно легло и на церковных иерархов, на клир. Наказание для них будет особенно тяжёлым. Отдельные поместные церкви политически смогут «укрыться» под американским крылом стамбульского патриархата, но от Божьей правды им не уйти. А это очень тяжёлая правда. «Не мир пришел Я принести, но меч», — сказал Иисус Христос. И в нынешние дни вновь именно по водоразделу веры, по водоразделу отношения к человеку пройдёт и уже проходит разделение.