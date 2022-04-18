Москва, 18 апреля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Российский кинорежиссёр Никита Михалков заявил о том, что не считает телеведущего Ивана Урганта настоящим патриотом. Об этом 18 апреля пишет портал «Телепрограмма».

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

«Тогда у меня вопрос: почему «большой патриот» не выскажется как большой патриот? Почему не взять и не выступить перед беженцами, перед ранеными. Григорий Лепс не стыдится этого. Я не думаю, что популярность Григория Лепса меньше, чем у Ивана Урганта или Максима Галкина. Но только Лепс выступает и поет в госпитале, а Максим Галкин во время променада на велосипеде в Израиле анонсирует свое турне», — рассказал Михалков. Также режиссёр отметил, что Ургант «талантливый человек», но за его возвращение в телеэфир высказались лишь 8% россиян, «потому что любовь должна быть обоюдной, а её не получилось».

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант распродаёт недвижимость в России. Пользователи сети считают, что причиной продажи является желание телеведущего эмигрировать.