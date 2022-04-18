Токио, 18 апреля 2022, 14:56 — REGNUM На переговорах лидеров Швейцарии и Японии достигнута договорённость об усилении антироссийских санкций. Об этом 18 апреля сообщает телеканал NHK.
По данным телеканала, президент Швейцарии Иньяцио Кассис, также возглавляющие Федеральный департамент иностранных дел страны, провёл переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Встреча прошла в Токио. Стороны договорились усилить антироссийские санкции.
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