Вашингтон, 18 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Индексы США продолжили падение на прошлой неделе (10-17 апреля) на фоне ужесточения риторики ФРС и благоприятствующих тому макроэкономических данных. Как заявил ИА REGNUM директор по инвестидеям «БКС Мир инвестиций» Константин Черепанов, это способствовало превышению хеджирующих от падения рынка позиций в 2,25 раза по отношению к страховке от роста рынка, что является максимумом за 4 года.

Dan Smith ФРС США. Вашингтон

«Представители ФРС сигнализировали, что не исключают повышения ставки до уровня 3,5%. Учитывая, что инфляция оказалась на очередном максимуме 8,5%, но в рамках ожиданий, ФРС может быть более толерантна к падению рынков, так как основная цель на сегодня – борьба с инфляцией. Напомним, что в 2017–2018 гг. при одновременном повышении ставки и сворачивании QE рынки росли вплоть до августа 2018 года, при этом в августе–сентябре падение рынков составило около 20%, а по отдельным бумагам 1-го эшелона 30%. На этом фоне уже в декабре 2018 года ФРС объявила о кардинальном развороте в политике и остановила снижение ставки и QE. На этом фоне доходности 10-летних трежерис выросли до 2,8%», — отметил аналитик.

Он обратил внимание, что статистика по рынку труда благоприятствует политике ФРС. Повторные заявки на пособие по безработице продолжили снижаться до новых минимумов за 50 лет – ниже 1,5 млн, что говорит в пользу практически полной занятости в экономике США. Всё это происходит на фоне минимальных значений заболеваемости коронавирусом, а также увеличения трудоспособного населения в США.

«Рынок энергоресурсов продолжил оставаться в дефиците. Кроме перебоев поставок из Ливии, наиболее актуальная тема касается частичного нефтяного эмбарго Европы на импорт российской нефти после выборов во Франции 24 апреля. Поскольку неопределённость слишком высока, то не исключено продолжение роста цен на нефть. Также в США наблюдается рекордный рост цен на газ до $268 за тыс. кубометров из-за низких запасов – на 18% ниже среднего уровня для текущего времени года. Пока цена на газ в США всё ещё остаётся в несколько раз дешевле, чем в Европе из-за ограниченных возможностей по экспорту СПГ», — пояснил Черепанов.​

Он добавил, что доходность 10-летних американских трежерис (UST) выросла за неделю на 11 б. п. до 2,86% на фоне заявлений ФРС о повышении ставки до 3,5% и отличных данных по рынку труда. Чистые размещения долгосрочных облигаций казначейства в объёме $54 млрд не оказали давление на доходности.

«На текущей неделе (18-24 апреля) продолжится сезон отчётностей за 1 квартал 2022 года. Среди них Bank of America, Synchrony Financial, Netflix, Tesla, ASML, AT& T, SVB Financial, Snap и прочие. Среди важной макростатистики будут опубликованы данные по индексам промышленного производства в ЕС, США и Китае, а также данные по розничным продажам в КНР», — уточнил аналитик.