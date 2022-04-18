Триполи, 18 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день у Ливии нет возможности увеличения поставок своих нефти и газа в страны Европы. Об этом 18 апреля заявил ливийский министр нефти и газа Мухаммед Аун.

European Commission DG ECHO В Ливии

«Ливия не может увеличить поставки газа или нефти в Европу, так как их у нее сейчас нет», — приводит его слова РИА Новости.

Также Аун отметил, что для увеличения нефтедобычи в Ливии необходимо закончить процессы модернизации нефтяных объектов при наличии «эффективного и прозрачного управления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти Соединённых Штатов крадут российские деньги на фоне санкций Запада против РФ.