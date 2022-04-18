Астана, 18 апреля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Казахстан и Россия договорились о возобновлении с 20 апреля железнодорожного маршрута Атырау — Астрахань. Об этом сообщает пресс-служба компании «Казахстанские железные дороги».

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«Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля текущего года по чётным датам, а из Астрахани в Атырау — с 21 апреля по нечётным», — говорится в сообщении.

Железнодорожное сообщение между Казахстаном и Россией было прекращено в марте 2020 года из-за карантинных ограничений.

Напомним, Казахстан в апреле 2022 года открыл сухопутную границу для граждан России. Но им нужно будет предъявляет результаты ПЦР-теста на коронавирус. Для казахстанских граждан такого требования нет.