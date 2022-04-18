Москва, , 14:53 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео уничтожения «Искандерами» командного пункта механизированной бригады украинских боевиков.

Отмечается, что информация о целях была получена по разведывательным каналам и подтвердилась при проверке и уточнении имеющихся данных техническими средствами разведки.

После подтверждения расчеты пусковых установок ОТРК «Искандер» выдвинулись в назначенный район, заняли позиции и выполнили пуски ракет.

Кроме того, высокоточным ударом были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.