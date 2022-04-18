Вашингтон, , 14:52 — REGNUM Кинолента «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрала в американском прокате $43 млн в первый уик-энд. Об этом сообщает Deadline.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

Этот показатель является самым низким стартом среди всех фильмов во вселенной Гарри Поттера. Как отмечает СМИ, сборы в $193 млн в мировом прокате в первый уик-энд ставят под сомнение целесообразность выпуска последующих частей. На данный момент вышло три картины из пяти запланированных.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» состоялась 6 апреля 2022 года. В России премьеру перенесли на «неопределённый срок» — релиз должен был состояться 14 апреля 2022 года.

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