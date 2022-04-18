Вашингтон, 18 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Кинолента «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» собрала в американском прокате $43 млн в первый уик-энд. Об этом сообщает Deadline.

Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари» Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Этот показатель является самым низким стартом среди всех фильмов во вселенной Гарри Поттера. Как отмечает СМИ, сборы в $193 млн в мировом прокате в первый уик-энд ставят под сомнение целесообразность выпуска последующих частей. На данный момент вышло три картины из пяти запланированных.

ИА REGNUM напоминает, что мировая премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» состоялась 6 апреля 2022 года. В России премьеру перенесли на «неопределённый срок» — релиз должен был состояться 14 апреля 2022 года.