Москва, 18 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Ограничения для банков на продажу наличной валюты физлицам были вынужденной и кратковременной мерой. Банк России принял такое решение в начале марта, чтобы избежать избыточного спроса на валюту и заоблачного роста курса доллара и евро к рублю, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» ЕНаталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Напомним, что 7 марта был достигнут исторический максимум курса доллара в 143 руб. за доллар, а 9 марта исторический максимум обновил курс евро, выросший до 127 руб. за евро.

Если бы не ограничения на продажу наличной валюты, введённые Банком России, то рубль грозил бы сорваться в неуправляемое пике – по крайней мере, у курса рубля к доллару такие предпосылки явно имелись.

Также нужно принять во внимание, что из-за ограничений половина золотовалютных резервов ЦБ РФ оказалась заблокирована за рубежом, что ограничивало возможности российского регулятора проводить валютные интервенции и тем более – установить фиксированный обменный курс рубля, даже временно.

Сегодня ситуация на биржевом валютном рынке стабилизировалась: по крайней мере, после того, как доллар и евро обновили исторические максимумы, в течение марта и апреля они с редкими остановками шли вниз.

На сегодняшний день отмена ограничений для физлиц на приобретение наличной валюты в банках является логичной.

Однако не факт, что валюту удастся приобрести всем: ввоз в Россию наличных долларов и евро из-за ограничений запрещён, и пока сложно прогнозировать, что хватит ли наличной валюты всем желающим.

С другой стороны, вряд ли сейчас возникнет ажиотажный спрос на валюту, так как сегодня россияне мало куда могут путешествовать, поэтому очередей в банках из желающих приобрести валюту мы не ожидаем.

В то же время последствием ограничений может стать некоторое увеличение спроса на наличный китайский юань», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 18 апреля возобновил возможность продажи наличной валюты со стороны банков гражданам.

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