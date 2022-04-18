Москва, , 14:50 — REGNUM Антироссийские санкции ударили по рынку аренды коммерческой недвижимости не так сильно, как пандемия коронавируса. Об этом 18 апреля заявил эксперт в сфере аренды и продажи недвижимости Алексей Бондаренко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Москва-Сити. Москва

По его словам, пандемия нанесла российскому бизнесу куда больше ущерба, чем санкции. Поэтому и на аренду коммерческой недвижимости введенные Западом ограничения не способны будут оказать существенного влияния.

«Мы считаем, что рынок переживет всё, что происходит. Честно скажу, как эксперт, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, переносился гораздо тяжелее, чем нынешний. Для ряда арендаторов текущая ситуация позволила расправить плечи, потому что раньше у них были конкуренты с Запада, а сейчас они могут развернуться. Для кого-то кризис это приговор, а для кого-то – возможности. Поэтому, честно скажу, мы смотрим на рынок с позитивом», — сказал Бондаренко.

Читайте ранее в этом сюжете: По-настоящему ушли из России единицы – эксперт об иностранных компаниях