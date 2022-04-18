Элиста, 18 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Калмыкии ожидается штормовой ветер, в связи с чем объявлено экстренное предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Павел Филонов. Пейзаж. Ветер. 1907

По данным Калмыцкого гидрометцентра, 19 апреля на территории степной республики ожидается усиление юго-восточного ветра до 21 метра в секунду. Сильный ветер может спровоцировать небольшие повреждения крыш, обрывы линий электропередачи и связи.

Автомобилистам и пешеходам следует быть предельно внимательными на улице. Настоятельно не рекомендуется оставлять транспорт у рекламных щитов и других слабо укреплённых конструкций, деревьев.